Yunan askeri 8 yaşındaki çocuğa plastik mermiyle ateş açtı

Edirne'nin Meriç ilçesinde kaçak yollarla Yunanistan'a girmeye çalışan 9 kişilik Suriyeli aileden 8 yaşındaki küçük Gazin Abdu, Yunan askerleri tarafından plastik mermi ile ayağından vuruldu.

DHA'da yer alan haberde, 'Hudut Kartalları' askerleri, askeri yasak bölgede bulanan Gazin Abdu hastaneye götürüldü. Tedavisi yapılan Abdu ve ailesi Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

YUNAN ASKERİ VURDU, TÜRK ASKERİ SAHİP ÇIKTI

Yunan askerleri tarafından ayağından iki plastk mermi ile vurulan Gazin Abdu, Türk askerlerinin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ve hastaneye götürüp, tedavi ettirdiğini söyledi.

"YUNAN SINIRINDA BİZİ VURDULAR"

Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıktıklarını söyleyen Gazin Abdu'nun abisi Hazar Abdu işe şunları söyledi:

"Herkes Avrupa'ya gidiyor, şansımızı deneyelim, biz de gidelim dedik. Yunan askeri tarafından Yunan sınırında bizi vurdular. Kardeşim ayağından 2 mermiyle vuruldu. Daha sonra bize hakaret ettiler, kötü sözler söyleyerek dönün dediler. Türk askeri bizi aldı karakola getirdi."