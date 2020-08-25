Yüksekovalı kadınlar hedef büyüttü! El emeğiyle gelen ilk maaş gururu

Adını terörden arındıran Hakkari Yüksekova’da üniversite mezunu 5 kadın, ilçenin ilk kadın derneğini kurdu. Ardından kahvaltı evi açtı, köy kadınlarının yaptığı ürünleri satmaya başladı. İlçede yüzlerce kadın hayatında ilk kez para kazanmaya başladı.

TAM TERK EDECEKTİM...



Derneğin kurucusu Hatice Temir, “Trakya Üniversitesi Tarih bölümünü bitirdikten sonra Yüksekova’ya döndüm ama iş bulamadım. Tam terk edecekken, bir vesileyle dönemin Hakkari Valisi Orhan Toprak’ın eşi Funda Toprak ile sohbet ettim ve ilçede sesi duyulmayan kadınlarla ilgili dernek kurmaya karar verdim. Bu kararım duyuldukça üniversite mezunu ve işsiz, ilçeyi terk etmeye hazırlanan Bahar Sağkol (İşletme), Derya Taşar (Sosyoloji), Fikriye Özdemir (İşletme), Hayat Mert (El Sanatları) ve Perihan Mert (Kamu Yörnetimi) ile bir araya geldik. Mücahit Sağkol ve Cevat Saydaş’ın da büyük desteği ile Yüksekova’nın ilk kadın derneği olan, Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği kurduk” dedi.

607 HANE DOLAŞTIK



“Bize gelemeyen kadınlara ulaşmak için 607 haneyi ziyaret ederek işe başladık” diyen Hatice Temir, şöyle devam etti: “Renkli Eller Sanat Atölyesi’ni kurduk. 70’in üzerinde ev hanımı burada resim yaptı, okuma yazma öğrendi. Ahşaptan çantalar, kağıtlardan bebekler, seramikten tabaklar, çömlekler yaptı. Hem satıştan, hem de İŞKUR desteğinden gelen kurs parasıyla hayatlarında ilk kez para kazandı. Bu arada köylü kadınlar bize ulaştı, evde yaptıkları ürünleri satmak istediklerini söyledi. Tarım Bakanlığı yol gösterdi, İl Müdürlüğü’nün yardımlarıyla Demeter (Tarım Tanrıçası) Tarımsal Kalkınma ve Kadın Kooperatifi’ni kurduk, bir kahvaltı evi açtık. Kaymakamlık bize yer verdi. Şimdi burada halk kahvaltıda köylü kadınların ürünlerini tadıyor, satın alıyorlar. Organik Saklı Şehirler Projesi desteğiyle 150’den fazla köylü kadın, sütten tatlılara, bal ve reçelden yöresel peynirlere, turşulardan salçalara kadar yaptıkları ürünleri satarak paraya dönüştürmeye başladı.”

TEMİR: ÇIĞ GİBİ BÜYÜYORUZ



Artık Yüksekova’ya kadın elinin değdiğini ifade eden Hatice Temir, “Şimdi uzak köylerden bile bize ulaşanlar var, çığ gibi büyüyoruz. Şimdi Organik Tarımevi açacağız ve markalaşıp il dışına satışa başlayacağız. Tek hedefimiz Yüksekova kadınının çalışkan, güçlü, dinamik ve yeniliğe açık olduğunu kanıtlamak, bunun böyle olduğunu herkes görmeye başladı” diye konuştu.