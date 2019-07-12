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Yüksek Hızlı Tren hattının sefer saatleri değişiyor

Yüksek Hızlı Tren hattının sefer saatleri değişiyor

Yüksek Hızlı Tren (YHT) saatleri 16 Temmuz 2019 tarihinden itibaren değişiyor.

TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Ankara-Pendik, Pendik-Ankara, Eskişehir, Ankara, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya, Konya -Ankara, Konya-Pendik, Pendik-Konya YHT seferlerinde 16 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni listelerini yayınladı. Bu seferlerle birlikte ilk defa Bilecik'te 81001_81002 ve 81013_81014 nolu trenler karşılıklı günde 2 defa duracak.

16 Temmuz’dan itibaren YHT Bilecik’ten İstanbul’a her gün saat 08.09-11.49-14.44-19.09, Bilecik’ten Konya’ya her gün saat 09.59- 15.18- 21.14, Bilecik’ten Ankara’ya her gün saat 09.11-11.39-15.54-17.56-19.42-20.18 şeklinde hareket edecek.

 

 

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