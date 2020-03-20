Yücel Çelikbilek'e son görev

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, dün sabah tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Çelikbilek için Beykoz’daki Belediye Meydanı’nda helallik alındıktan sonra Büyük Çamlıca Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın da katıldığı törenin ardından Çelikbilek’in naaşı Paşabahçe Mezarlığı’na defnedildi.

BEYKOZ’UN AĞABEYİ



1951’de Kars’ta doğan Yücel Çelikbilek, 1956’dan beri Beykoz’da yaşıyordu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Mahalli İdareler Enstitüsü’nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde de mahalli idarelerle ilgili yüksek lisans yaptı. Gençlik yıllarında Refah Partisi’yle başladığı siyasete AK Parti’yle devam eden Çelikbilek, Beykoz’da 1994-1999, 2009-2014 ve 2014-2019 olmak üzere üç dönem belediye başkanlığı yaptı. 15 seneyi aşkın yerel yönetim tecrübesiyle birçok başarılı projeye imza attı. 1985’ten itibaren yönetim kurulu üyeliğini yaptığı Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından İlim Yayma Cemiyeti’nin, 2002–2004 yılları arasında başkanlığını üstlendi. Kurucu üyesi olduğu İlim Yayma Vakfı’nın da başkanlığını sürdürmekteydi.

AA