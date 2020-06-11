Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı
11 Haziran 2020 Perşembe 14:55 | Son Güncelleme:

YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı

YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını ifade etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını bildirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında, sınır kapılarında ve yurt dışından gelen vatandaşlar için uygulanan sıkı tedbirler, normalleşme adımlarıyla kaldırılmaya başlandı.

Bu kapsamda her yıl yaz aylarında Avrupa ülkelerinden kara yoluyla Türkiye'ye gelen yurt dışındaki Türklerin kullandığı transit geçişler açılırken, vatandaşların izin dönemlerini ve seyahatlerini rahat yapmaları için birtakım çalışmalar da hayata geçiriliyor.

"Memleket yoluna düşen vatandaşların yanında olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB Başkanı Abdullah Eren, yaz aylarında memleket yoluna düşen vatandaşların Türkiye'ye geliş gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat etmelerini sağlamak için YTB tarafından başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı. Bu yıl da yaz izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu'na düşen vatandaşlarımızın yanında olacağız."
ABD'ye görülmemiş gözdağı: Seçimlerin sorunsuz geçmesini istiyorsa...
Kapalı Maraş için önemli açıklama: Yıl sonuna açılabilir
Emlak Konut - Advertorial
Metin Topuz davasında karar
Abdurrahim Albayrak işi bitirdi! Anlaşma sağlandı
Türkiye gıdada kendi kendine yeterli mi? Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer açıkladı

Türkiye gıdada kendi kendine yeterli mi? Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer açıkladı

Çorum'da 'aslan görüldüğü' iddiası heyecana neden

Çorum'da ''aslan görüldüğü'' iddiası heyecana neden oldu

Karantinanın ardından kusursuz gelin olmanın 5 sırrı...

Karantinanın ardından kusursuz gelin olmanın 5 sırrı...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları