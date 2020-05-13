YTB, İsviçre'de yardım kolisi dağıttı

“Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” kapsamında, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Başkanlığıyla ortak çalışma yürütüldü ve ihtiyaç sahipleri için, gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kolileri hazırlanarak dağıtımına başlandı.

Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre’de yüzlerce insan devletin yiyecek yardımı almak için metrelerce uzanan kuyrukta bekledi. 1500 yardım paketi dağıtıldı.