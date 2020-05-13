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  3. YTB, İsviçre'de yardım kolisi dağıttı

YTB, İsviçre'de yardım kolisi dağıttı

YTB, İsviçre'de yardım kolisi dağıttı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının ve İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediliyor.

“Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” kapsamında, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Başkanlığıyla ortak çalışma yürütüldü ve ihtiyaç sahipleri için, gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kolileri hazırlanarak dağıtımına başlandı.

 Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre’de yüzlerce insan devletin yiyecek yardımı almak için metrelerce uzanan kuyrukta bekledi. 1500 yardım paketi dağıtıldı. 


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