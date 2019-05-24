YSK'nın gerekçeli kararı usulsüzlüğü deşifre etti: Kargo elemanı sandık başkanlığı yapmış

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilenmesine ilişkin kararının gerekçesinde, kanuna aykırı belirlenen 754 sandık başkanı ile ilgili ilginç detaylara yer verildi. Bu kişilerin, bir kısmının emekli memur, özel hastane çalışanı, emekli öğretmen, özel eğitim kurumları öğretmeni, mali müşavir, şirket/sektör çalışanı, muhasebeci, kargo şirketi çalışanı, özel banka çalışanı, avukat ve hukuk bürosu çalışanı, sürücü kursu çalışanı, mühendis, bir kısmının çalışmadığı ve bir kısmının ise bireysel başvuru üzerine görevlendirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Gerekçede, memur olmayan sandık kurulu üyelerinin ise tek başına seçim sonucuna müessir olay ve hâl kapsamında değerlendirilmediğine dikkat çekildi. Bunun nedeninin ise, yeterli sayıda kamu görevlisi yoksa sandık kurulu üyeliklerindeki eksikliklerin memur olmayan kişiler tarafından doldurulmasına yönelik yasada istisnai hüküm bulunmasından kaynaklandığı belirtildi. YSK'nın tespitlerine göre 2 bin 333 sandıkta memur olmayan sandık kurulu üyesi tespit edildi.

İHA