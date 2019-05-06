YSK toplantısı ne zaman? YSK İstanbul seçim sonuçları kararını saat kaçta açıklayacak?

YSK İstanbul seçim sonuçlarını ne zaman açıklayacak? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin “iptali” ve “seçimin yenilenmesi” talebiyle yaptığı olağanüstü itiraz başvurusuna bugün gündemine alacak. Saat 14.30’da başlayacak YSK toplantısında, MHP’nin aynı yöndeki talebi de AK Parti’nin başvurusuyla birleştirilerek görüşülecek.

YSK’nın vereceği karar kesin olacak ve bu karara itiraz edilemeyecek. YSK, AK Parti ve MHP’nin itirazını haklı bulursa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilerek yenilenecek. İtiraz reddedilirse CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı kesinlik kazanmış olacak.

ZİNCİRLEME USULSÜZLÜK

AK Parti’nin olağanüstü itiraz başvurusunda, zincirleme usulsüzlüklerin tespit edilip belgelendiği İstanbul Büyükşehir seçimlerinin, “tam hukuksuzluk” gerekçesiyle yenilenmesi istenmişti. Üç bavul dolusu belge ve tutanakla YSK’ya başvuran AK Parti, itiraza konu tespitler için “organize usulsüzlük” nitelemesi yapmıştı.

SANDIKLARDA İHLAL YAPILDI

AK Parti’nin başvurusunda, yasanın açık hükmünde belirtilen “devlet memuru sandık başkanı” ve “devlet memuru sandık üyesi” şartının binlerce sandıkta yerine getirilmediği belirtilmişti. AK Parti, devlet memuru olmayan 7 bine yakın sandık başkanı ile 13 binin üstünde sandık üyesinin isimlerini de YSK’ya sunmuştu.

ORGANİZE KAYDIRMA

AK Parti’nin olağanüstü itirazında, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a verilen binlerce oyun yasaya aykırı şekilde “geçersiz” kabul edilmesini, yeniden yapılan sayımla ortaya koyan tutanaklar da yer almıştı. İtirazda “ilçelere organize seçmen kaydırma” usulsüzlüğü de belgelenmişti.

KISITLILAR OY KULLANDI

Başvuruda 7 bin 623 kısıtlı seçmen ile 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra yaşamını yitiren bin 299 seçmenin oy kullanıp kullanmadığının araştırılması istenmişti.

VERİLEN EMSAL KARARLAR VAR

AK Parti olağanüstü itiraz başvurusunda, YSK’nın daha önceki yıllarda iptal kararı verdiği seçimler de emsal gösterildi. YSK 2002 Milletvekili Seçimi'nde Siirt, 2014 Yerel Seçimi'nde ise Yalova ve Ağrı’da seçimin iptali ve yenilenmesi yönünde karar vermişti. YSK bu kararlara ilişkin gerekçesini ise seçim sonuçlarını etkileyecek boyuttaki usulsüzlüklere dayandırmıştı.

YALOVA-AĞRI ÖRNEĞİ

YSK’nın 2014 Yerel Seçimleri'nde Yalova için verdiği seçimin iptali kararı da benzer bir gerekçe ile alınmıştı. Aynı seçimde Ağrı için de benzer gerekçeyle iptal kararı verilmişti.

Sandıkta FETÖ bağlantılı 43 şüpheli

İstanbul’da seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkındaki soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ’yle irtibatı tespit edildi. 43 şüpheliden 2’sinin ByLock kullanıcısı olduğu, 41’inin Bank Asya’ya para yatırdığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan şikâyetler üzerine sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada, şüphelilerin FETÖ ile irtibatını ortaya çıkaran ilginç bilgilere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şu ana kadar tespit edilen 43 şüpheliden 2’sinin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

BANK ASYA İZİ ÇIKTI

Şüphelilerden 41’inin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’daki hesabına para yatırdığı belirlendi. Araştırmalarda, bu 41 şüpheliden 2’sinin ayrıca FETÖ’ye müzahir sendika üyeliğinin bulunduğu, birinin de FETÖ’ye müzahir bir şirkette SGK kaydının olduğu ortaya çıktı. Önceki gün Ataşehir ve Maltepe sandık kurullarından 100 kişi ifadeye çağrılmıştı. Soruşturmalar devam ediyor.