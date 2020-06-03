03 Haziran 2020 Çarşamba 20:49 | Son Güncelleme:
YSK siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti
YSK, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.
AA'nın aktardığı habere göre, Eskişehir Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci çerçevesinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş sordu.
YSK, siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.