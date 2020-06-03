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  3. YSK siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti
03 Haziran 2020 Çarşamba 20:49 | Son Güncelleme:

YSK siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

YSK siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

YSK, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Eskişehir Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme süreci çerçevesinde siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kuruldan görüş sordu.

YSK, siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti.

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