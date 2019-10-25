Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7659
  • 6,4075
  • 279.875
  • 100296
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. YPG-PKK'nın el koyup karargah yaptığı evine, Barış Pınarı'yla kavuştu

YPG-PKK'nın el koyup karargah yaptığı evine, Barış Pınarı'yla kavuştu

YPG-PKK'nın el koyup karargah yaptığı evine, Barış Pınarı'yla kavuştu

Rasulaynlı Muhammed Rummane, YPG/PKK tarafından çıkarıldığı topraklara Barış Pınarı Harekatı'yla döndü. Evine 6 yıl sonra kavuşan Rummane, karargaha çevrilmiş evin duvarlarındaki teröristbaşı posterlerini söktü.

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Rasulayn ilçesine dönen vatandaşlardan Muhammed Rummane, evini YPG/PKK tarafından karargaha çevrilmiş şekilde buldu.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn ilçesi sakinleri, YPG/PKK'lı teröristlerin el koyduğu evlerine dönüyor.

Rasuylan'da 20 yıl boyunca su işleri müdürü görevini yürüten Muhammed Rummane, ilçeye döndükten sonra 6 yıldır uzak kaldığı evine gitti.

Rummane'nin evine dönüşüne eşlik eden AA kameraları da o anları kaydetti.

6 yıldır görmediği evine girer girmez şükür secdesi yapan Rummane, karşılaştığı manzaraya ise öfkelendi.

İnşaat mühendisi Rummane, kendi elleriyle tasarladığı evinin duvarlarına asılı örgütün sözde bayraklarını, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve elebaşı posterlerini tek tek söktü.

"EVİMİ KARAGAHA ÇEVİRDİLER"

Rummane, "Burası kendi ellerimle tasarladığım evim. Bu evi, 30 yıl önce kendi paramla satın almıştım, çocuklarım da bu evde yetişti. (YPG/PKK'lı teröristler) Evimi karargaha çevirdiler." dedi.

Evinin içerisinde dolaşan Rummane, "Bu da onların fotoğrafları. (Eliyle işaret ederek) Bu da onların tanrı olarak gördüğü terörist Abdullah Öcalan'ın posteri. Buraya duvara astıkları da onların pis bayrakları. (Diğer duvara dönerek) Bu poster de domuz Öcalan'a ait." ifadelerini kullandı.

Rasulaynlı Rummame, 2013'te Beşşar Esed rejiminin Rasulayn'dan çekilerek kontrolü YPG/PKK'ya verdiğini, teröristlerin de kendisini ve aile fertlerini ilçeden çıkardığını anlattı.

"BURALARIN ASIL SAHİBİ BİZLERİZ"

Yuvasına döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Rummane, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Rummane, "Biz bu topraklar için kan döktük, buraların asıl sahibi bizleriz." diye konuştu.

Evini dolaşmaya devam eden Rummane, "Şimdi çocuklarımın odasına giriyoruz. Canım çocuklarım bu evde doğdu. Bu oda çocuklarımındı, içerisinde yatakları, dolapları ve oyuncakları vardı. Şimdi işe bu pislikleri kendi gözlerinizle görmektesiniz. Duvarlara astıkları pislikleri görüyoruz. Buraya da pis domuz Abdullah Öcalan'ın posterini asmışlar. Allah'ın laneti üzerine olsun." sözleriyle tepki gösterdi.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalinde tuttuğu Rasulayn'da sivillere ait evlerle cami ve kiliseler gibi pek çok mekanı karargah haline getirmiş, Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda üs olarak kullanmıştı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aslıhan Doğan Turan'dan duygusal kutlama
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la tanışma hikayesi olay oldu!
Hollywood yıldızlarına komşu oldu! Evinin aylık kirası dudak uçuklattı
Hülya Avşar: 'Can Yaman başarılı değil'
20 bin lira ödüyorlardı... Kapatmak zorunda kaldılar!
<p>Rusya Savunma Bakanlığınca, yaklaşık 300 Rus askeri polisinin Türkiye-Suriye sınırına ulaştığı bi

Rusya Görüntüleri Yayınladı! Türkiye Sınırına Geldiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Volkswagen Golf’ün 8’inci ve belki son nesli dün akşam tanıtıldı