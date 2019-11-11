YPG-PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

AA