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  3. YPG-PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

YPG-PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

YPG-PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin El Yapımı Patlayıcı (EYP) ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesi’nde terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motosikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı." ifadelerine yer verildi. 

AA


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