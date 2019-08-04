Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5602
  • 6,2031
  • 256.547
  • 99679.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ile Bab ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin cephe hatlarına sızma girişimi üzerine yaşanan çatışmalarda 3 ÖSO mensubu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tel Rıfat ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Bab ilçesinin Abla köyünden ÖSO cephe hattına sızmaya çalıştı.

Terör örgütü YPG/PKK ile ÖSO mensupları arasında Azez'in güneyindeki Kelecebrin, Mare ilçesinin batısındaki Şeyh İsa ve Bab ilçesinin batısındaki Abla Hazvan ve Dikmetaş noktalarında gece boyunca uzun namlulu silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Terör örgütünün sızma girişimini püskürten ÖSO mensuplarından 3'ü hayatını kaybederken, 3'ü de yaralandı.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol Instagram'dan paylaştı! Oğluna duygusal mesaj
Pınar ve Yağmur'dan Hande'ye ilginç sürpriz
Ayrılığın nedeni direkt mesaj mı?
Sahnede şaşırtan an... Konser ortasında bir anda sustu!
Güzel şarkıcı Merve Özbey kendini ödüllendirdi

Kurban Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Kurban Nasıl Seçilir? | #KırmızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Euromos'ta '2 bin 200 yıllık beyin ameliyatı' izleri

türk