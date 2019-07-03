Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6584
  • 6,3962
  • 257.99
  • 100.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. YPG/PKK'dan havan saldırı: 7 sivil yaralı

YPG/PKK'dan havan saldırı: 7 sivil yaralı

YPG/PKK'dan havan saldırı: 7 sivil yaralı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ve Marea bölgelerine dün gece YPG/PKK tarafından havan saldırısı düzenlendi.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yönelik saldırılarda Marea'da 5, Azez'de 2 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıların ardından Marea ve Azez'deki cephe hatlarında terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu unsurları arasında ağır silahlarla kısa süreli çatışma yaşandı.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm
Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu
Gurur Aydoğan asker yolcusu...
Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral hangi dizide oynayacak?
<p>Hiç çikolata yememiş çocuklara sihirbazlıkla çikolata hediye eden adam ve çocukların şaşkınlığı g

Hiç Çikolata Yememiş Çocukların Şaşkınlığı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Vahşi doğanın nefes kesen karşılaşmaları

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu bakın şimdi neler yapıyor