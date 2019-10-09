Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8666
  • 6,4396
  • 284.069
  • 99648.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. YPG-PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı

YPG-PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı

YPG-PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı

Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın Cerablus'taki sivillere saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından YPG/PKK Suriye'de sivilleri hedef alıyor.

Teröristler, Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere saldırdı.

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Amerika'dan duyurdu: Büyük bir sürprizim var
EDHO, Tarık Ünlüoğlu'nu unutmadı
Geri sayım başladı! İşte 8 aylık hamile Hazal Kaya'nın son hali...
Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum
Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
<p>8 sene önce, Mahsun Kırmızıgül´ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Hayat Devam Ediyor´ isimli dizide

Miraloğlu´dan Şoke Eden Açıklama: ´Serveti Umrumda Değil, Bizimkisi İlk Görüşte Aşk´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Beyaz ekmekle ilgili uyarı! Her gün yiyoruz ama...

Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar