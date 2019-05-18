YPG-PKK, Tel Rıfat'ta savaştırmaya ikna edemediği Arapları kovdu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde ABD desteğini alabilmek için kılıf olarak kullandığı SDG saflarında savaştırmaya ikna edemediği 500 Arap'ı silahlarına el koyarak saf dışı bıraktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat ve çevresindeki bölgelerde savaştırmaya ikna edemediği Arapların silahlarına el koydu.

YPG/PKK, SDG saflarındaki diğer Araplara gözdağı vermek için silahlarına el koyduğu 500 Arap'a hakaret ederek örgüt saflarından kovdu.

ABD desteğini alabilmek için SDG adını kılıf olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal altında tutuyor.

(AA)