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  3. YPG/PKK 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı
29 Mayıs 2020 Cuma 10:01 | Son Güncelleme:

YPG/PKK 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı

YPG/PKK 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı

YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Rasulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabasında sivillere ait 10 bin'den fazla dönümlük tarım arazisini yaktı.

YPG/PKK’lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı’yla kurtarılan Rasulayn’ın batısındaki Mabrouka kasabasında sivillere ait tarım arazilerini yaktı. Yerel kaynaklar, teröristlerin 10 bin’den fazla dönüm tarım arazisini yaktığını açıkladı. Ateşe verilen tarım arazilerinin küle döndüğü ifade edildi.


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