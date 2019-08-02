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  3. YPG'nin sinsi oyunu böyle ifşa oldu! İşte o görüntü

YPG'nin sinsi oyunu böyle ifşa oldu! İşte o görüntü

YPG'nin sinsi oyunu böyle ifşa oldu! İşte o görüntü

Suriye’de işgal ettiği bölgeleri, göstermelik olarak kurulan Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) devreden terör örgütü YPG, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonun konuşulduğu bugünlerde sözde flamalarını da değiştirdi. Mardin’in Kızıltepe ilçesi Şenyurt sınır hattında terör örgütü, bulunduğu bölgelerde sözde YPG flamalarını indirerek, bunun yerine sözde SDG flamaları asmaya başladı.

Terör örgütü YPG, Suriye’de işgal ettiği bölgelerdeki kendine bağlı sözde askeri meclisleri göstermelik olarak Haziran ayı ortalarında SDG’ye devretti. Bu göstermelik devirle Türkiye sınırında terör örgütü YPG yerine SDG’nin olduğunun gösterilmesi amaçlanıyordu. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı yaptığı bugünlerde terör örgütü bu oyunu sürdürmeye devam ediyor. Terör örgütünün sözde devrettiği bölgelerde YPG flamaları da indirilip, yerlerine SDG flamaları asıldı. Mardin’in Kızıltepe ilçesi Şenyurt Suriye sınır hattında asılı olan YPG flamaları indirildi. Yerine SDG güçlerine ait flama asıldı.

YPG, Suriye’de kendisine yakın bazı küçük grupları 12 Ekim 2015’te SDG adı altında bir araya getirmişti. Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda yönetimi bölge halkında gibi göstermek için SDG adını kullanıyor.

(İHA)

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