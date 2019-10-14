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  3. PKK/YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı: İşte o hapishane

PKK/YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı: İşte o hapishane

PKK/YPG'li teröristler DEAŞ'lıları serbest bıraktı: İşte o hapishane

Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Tel Abyad'da PKK/PYD-YPG teröristlerinin kontrolünde olan ve DEAŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boş olduğu tespit edildi.

Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük." ifadelerini kullanmıştı.

 

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