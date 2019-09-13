YPG'liler hala çukur kazıyor 

Fırat Nehri’nin doğusundan, Şanlıurfa sınırından başlayıp Mardin’in Nusaybin ilçesine kadar yaklaşık 400 kilometreyi kapsayan bölgedeki Tel Abyad, Rasulayn, Aynularab, Kamışlı ilçe merkezleri ile sınır hattına, teröristler tarafından asılan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları Türkiye’den de görülebiliyor. Terör örgütünün bu yerleşimlerin etrafına kazdığı çukurlar ve binaların üzeri ile tepelerde oluşturdukları mevziler de sınırdan gözlenebiliyor.