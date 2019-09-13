Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6633
  • 6,2702
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. YPG'liler hala çukur kazıyor 

YPG'liler hala çukur kazıyor 

YPG'liler hala çukur kazıyor 

Tel Abyad, Rasulayn, Aynularab, Kamışlı ilçe merkezleri ile sınır hattına, teröristler tarafından asılan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları Türkiye’den de görülebiliyor.

Fırat Nehri’nin doğusundan, Şanlıurfa sınırından başlayıp Mardin’in Nusaybin ilçesine kadar yaklaşık 400 kilometreyi kapsayan bölgedeki Tel Abyad, Rasulayn, Aynularab, Kamışlı ilçe merkezleri ile sınır hattına, teröristler tarafından asılan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları Türkiye’den de görülebiliyor. Terör örgütünün bu yerleşimlerin etrafına kazdığı çukurlar ve binaların üzeri ile tepelerde oluşturdukları mevziler de sınırdan gözlenebiliyor. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor?
Tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek'e hapis şoku!
Çukur dizisine bomba bir transfer daha!
Norm Ender Ben Fero'yu geçebilecek mi?
Hilal Altınbilek'ten veda pozu
<p>Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos’ta özel bir havayollarına ait uçakla Hindistan’ın Mumbai’den İsta

500 Bin Liralık Pırlanta Operasyonu Kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

KKTC'deki patlamadan ilk fotoğraflar