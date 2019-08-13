YPG'den yeni korku siperleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun kesinlikle yapılacağını ve ağustos ayı içerisinde harekatın başlayabileceğini dile getirmişti. ABD’nin “engelleriz” gibi küstah çıkışlarına rağmen Türkiye’nin kararlılığı, YPG’li teröristleri de paniğe soktu. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında tünel ve siper kazma işlemleri başladı. Bölgedeki teröristler yaklaşık 200 işçiyle aralıksız bir şekilde çalıştırılıyor. Afrin’de de benzer tünel ve siperleri kazdıran YPG’li teröristler, Mehmetçik’i görünce silahları bırakarak kaçmıştı.