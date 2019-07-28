YPG çocukları savaşçı okulları depo yaptı

BM’nin ‘’Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar’’ raporu, 20 ülkedeki savaş ve silahlı çatışma ortamlarında 2018’de devlet dışı aktörler ile devletler tarafından çocuklara yönelik ihlaller, şiddet ve cinsel şiddet olaylarıyla okul ve hastanelere yönelik saldırılara dikkati çekti. Rapor, geçen yıl 20 ülkede çocuklara yönelik 24 binden fazla ihlal ve şiddet olaylarını belgeledi, ‘alarm veren artış’ olduğu vurgulandı. Suriye, 225 saldırıyla okul ve hastanelerin en fazla hedef alındığı ülkelerin başında yer aldı. Saldırıların çoğunu rejim ve destekçileri gerçekleştirdi, terör örgütü YPG/PKK da iki okula saldırı düzenledi.

Yüzde 40’ı kız çocuk

24 okul ve hastanenin askeri faaliyetler için de kullanıldığı Suriye’de YPG/PKK da 14 okulu mühimmat deposu olarak kullandı. Geçen yıl Suriye’de en fazla çocuk savaşçı ise SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanıldı, Suriye’de tespit edilen 806 çocuk savaşçıdan 313’ü örgüt bünyesinde yer aldı. SDG bünyesindeki çocuk savaşçıların yüzde 40’ını kız çocukları oluştururken, bunlardan 20’sinin 15 yaşının altında olduğu, 119 kız çoğunun ise aktif olarak çatışmalarda yer aldığı tespit edildi. Somali ise 2 bin 300 rakamıyla çatışmalarda en fazla çocuk savaşçı kullanan ülke oldu. Somali’yi bin 947 çocuk savaşçı ile Nijerya izledi.

Suudi Arabistan 3 yıldır BM’nin kara listesinde

Yemen’de ise çatışmalar nedeniyle bin 689 çocuk hayatını kaybetti ve yaralandı. Yemen’deki insan hakları ihlalleri nedeniyle BM’nin 3 yıldır kara listesinde yer alan Suudi Arabistan ise geçen sene çoğunluğu hava saldırılarında 729 çocuğun ölümüne ve sakatlanmasına neden oldu. Husiler ise 398 çocuğun ölüm ve yaralanmasından sorumlu tutuldu. Geçen yıl ayrıca çocuklara yönelik 933 cinsel şiddet vakası kaydedildi. Çocuklara yönelik cinsel şiddet ise en fazla 331 vakayla Somali’de yaşandı. Somali’yi 277 cinsel şiddet vakası ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti takip etti.

Cenevre'de teröristle masaya oturdu

BM Cenevre Ofisi 2 Temmuz 2019’da skandal bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. BM Genel Sekreteri’nin “çatışmalarda kullanılan çocuklarla” ilgilenen özel temsilcisi Virginia Gamba, Suriye’deki YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile masaya oturdu. Virginia Gamba ile Mazlum Kobani kod adlı terörist, YPG/PKK’nın çocuk savaşçıları bırakması için hazırlanan eylem planını imzaladı. Uzun süredir 11-16 yaşındaki çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK, bu durumu ilk kez kabul etmiş oldu.

(BM, YPG’nin çocukları savaşçı olarak kullanmasını savaş suçu kabul etti ancak terör temsilcisiyle masaya oturması Türkiye’den büyük tepki çekti. Terörist Mazlum Kobani, anlaşmayı imzalamadan önce 8 kişilik heyetle K.Irak'a geçerek Kandil'deki elebaşlarından anlaşma için onay aldı.)