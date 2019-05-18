Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yozgat'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yozgat'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yozgat'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sorgun- Çekerek karayolu Çiğdemli beldesi kavşağında meydana geldi. Kadışehri'nden Çekerek yönüne giden Tacit Gedik (49) yönetimindeki 66 LU 912 plakalı otomobil, kavşakta Sorgun'dan Çekerek yönüne giden Şakir Doğan (54) yönetimindeki 66 FZ 7042 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Tacit Gedik ile yanındaki Rasim Gedik (72), Selda Koçak (23), Mehmet Eren Koçak (4) ve Belinay Koçak (1) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Ezgi Mola evlilik teklifi mi aldı?
Usta sanatçı Filiz Akın'dan hayranlarını korkutan haber
Sahursuz oruç tutulmaması gerektiğini vurgulayan Dr. Ayça Kaya, sahur sofralarında muhakkak bulunmas

Sahursuz Oruç Tutulmamalı | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Selena Gomez: Sosyal medya toplum için zararlı

Hayvanların komik halleri