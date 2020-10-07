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07 Ekim 2020 Çarşamba 16:24 | Son Güncelleme:

Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı

Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı. Yozgat'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında meydana gelen kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı. Yozgat'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında meydana gelen olay yerine çok sayıda olayda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayseri'den gelen yük treni ile Ankara'dan gelen yük treni, Yozgat'ta Yerköy tren istasyonu ile Karaosmanoğlu tren istasyonu arasında bulunan Karanlıkdere mevkiinde saat 16.00 sıralarında kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 2 makinist trenin içinde sıkışarak yaralandı.

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