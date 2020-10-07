Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı. Yozgat'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında meydana gelen olay yerine çok sayıda olayda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayseri'den gelen yük treni ile Ankara'dan gelen yük treni, Yozgat'ta Yerköy tren istasyonu ile Karaosmanoğlu tren istasyonu arasında bulunan Karanlıkdere mevkiinde saat 16.00 sıralarında kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada 2 makinist trenin içinde sıkışarak yaralandı.