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  3. YouTube'tan akılalmaz hata! Yüzlerce video bir anda yok oldu

YouTube'tan akılalmaz hata! Yüzlerce video bir anda yok oldu

YouTube'tan akılalmaz hata! Yüzlerce video bir anda yok oldu

YouTube'un kuralları ihlal eden videoları kaldırma amacıyla geliştirdiği yapay zeka destekli algoritma, "robot savaşı" videolarındaki robotları hayvan zannederek yüzlerce videoyu yanlışlıkla sildi.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, dünyanın en büyük video izleme sitesi YouTube, robot savaşı içerikli yüzlerce videoyu kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle sistemden kaldırdı ve paylaşım sahiplerine işlemle ilgili e-posta gönderdi.

YouTube, robot savaşı içerikli videoların sahiplerine yolladığı açıklama mesajında, videoların "hayvan dövüştürme" ve "hayvanlara eziyet" sebebiyle kaldırıldığını belirtti.

Silinen videolar yeniden yayınlanacak

Silinen videolarının sayısının artması ve kullanıcıların YouTube'dan konuya ilişkin açıklama istemesi üzerine, YouTube imzasıyla The Verge'ye gönderilen açıklamada, videoların yanlışlıkla silindiği, YouTube'nin robot savaşı içerikli videoların kaldırılmasına yönelik bir politikasının olmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, yanlışlıkla silinen "robot savaşı" videolarının yeniden yayınlanacağı kaydedildi. Kimi kullanıcılar videoların hayvan isimleri içeren başlıklarla paylaşılmasından dolayı silindiğini ileri sürerken, uzmanlara göre başlığında hayvan ismi içermeyen videoların da silinmesi bu ihtimali zayıflatıyor.

Uzmanlar, YouTube'un da aralarında olduğu birçok dijital platformun çeşitli amaçlarla geliştirdiği yapay zeka sistemlerinin yanlış sonuçlar doğurmasının, toplumun bu sistemlere olan güvenini olumsuz etkilediğini savunuyor.

(AA)

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