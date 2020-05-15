Downdetector isimli internet sitesinin verilerine göre, dünya genelindeki internet kullanıcıları video paylaşım platformu YouTube'un çöktüğünü bildirdi.

Konuyla ilgiil henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun Doğu Avrupa’yı kapsadığı düşünülüyor.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Google ve internet servisleri üzerinde sıkıntılar yaşanıyor. Sorun Youtube'nin yanı sıra Google'ın diğer uygulamalarında da yaşanıyor. Google, Youtube ve Google uygulamalarını kapsayan sorunun Doğu Avrupa özelinde olduğu düşünülüyor. İlerleyen dakikalarda Google hizmetlerine erişim yavaş yavaş sağlanmaya başlandı.

TÜRK TELEKOM’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çok sayıda Türk Telekom abonesinin sosyal medyadaki mesajlarından sonra Türk Telekom’dan da açıklama geldi.

Türk Telekom’dan konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır.