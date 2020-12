Yorgun mermi nedir, ne anlama geliyor? Yorgun mermi öldürür mü?

Yorgun mermi, Hanife Büşra Konyar'ın başına isabet etmesi ve haberlere konu olması dolasıyla birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan yorgun mermi, özellikle düğün gibi toplu etkinliklerde çok fazla gündeme gelmektedir. Peki Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi öldürür mü?

Yorgun mermi, havaya gerçekleştirilen atışın ardından merminin hızını kaybederek yere doğru ivme kazanması anlamını taşımaktadır. Namludan çıkan merminin maksimum 1500 metreye kadar yükselebilme kapasitesinde olması dolayısıyla hız kaybetmekte ve yer yüzüne düşmektedir.

Bir merminin ortalama hızı saatte 160 kilometre hıza ulaştığı için yer yüzüne düşüş hızı da bu nedenle ölümcül olabilmektedir.

HANİFE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, yol ortasında yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Ağır yaralı olan Konyar, ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştıma Hastanesi'ne sevk edildi. Hanife Büşra Konyar'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



'BUNU ATAN HANGİ VİCDANLA YAŞAYACAK'

Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, liseli kızın amcası Şaban Konyar, "Markete giriyor ve çıktıktan sonra çarşı merkezine doğru gelirken kafasına yorgun mermi isabet ediyor. Olduğu yerde yığılınca ambulans çağırıyorlar. Önce bayıldı sanmışlar. Hastanede çekilen tomografide kafasına mermi isabet ettiği görülüyor. Şu an durumu kritik. Bu yapılanların artık son bulmasını istiyoruz. Yazık günah, kızımız 17 yaşında. Suçluların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bunu atan hangi vicdanla yaşayacak. Teslim olsun her kimse. Bu olayların bir daha ülkemizde yaşanmasını istemiyoruz" diye konuştu.