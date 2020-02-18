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  3. Yolcu otobüsünde özel bölmeye gizlemişler! İçinden çıkanlar şoke etti

Yolcu otobüsünde özel bölmeye gizlemişler! İçinden çıkanlar şoke etti

Yolcu otobüsünde özel bölmeye gizlemişler! İçinden çıkanlar şoke etti

Bitlis ve Adana polisinin ortaktalaşa düzenlediği operasyonda, yolcu otobüsünde, narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleriyle birlikte müşterek eroin operasyonu düzenledi. Operasyonda, içinde eroin olduğu belirlenen yolcu otobüsü takibe alındı. Otobüs, Bitlis'in Üçyol mevkiinde durdurularak, içinde arama yapıldı. Narkotik arama köpeği 'Irmak' ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmındaki özel bölmede piyasa değeri 41 milyon 400 bin TL olan 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö., R.G., Z.A. ve L.I 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.


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