Yolcu otobüsü alev alev yandı 

Balıkesir-Edremit karayolunun Gökçeyazı mevkiinde dün seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. 34 yolcu, 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu otobüsün orta kısmından başladığı iddia edilen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçtan çıkamayan 1’i çocuk 5 kişi feci şekilde can verdi. Bazı ölümlerin panik sonucu ezilme nedeniyle olduğu öne sürüldü. Faciadan yaralı kurtulan 15 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

10 numara yağ şüphesi

Olaydan yara almadan kurtulan 17 yolcu jandarmaya ifade verdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü N.D.’nin yolcuları tahliye etmediği, yangına rağmen yola devam ettiği öne sürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, otobüste 10 numara yağ kullandığı iddiaları da gündeme geldi. İçine solvent veya tiner gibi maddeler konulan 10 numara yağ, aşırı sıcaklarda ani yangına neden oluyor.

Facianın nedeni kahve makinesi mi?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şoför ve muavinin ifadesine göre yangının kahve makinesinden çıktığı söyledi. Yılmaz, itfaiye ekiplerinin 2 dakika içinde olay yerine gelerek yangına müdahale ettiğini belirtti.

'Yangın tüpü yoktu'

Otobüste yangın söndürme tüpünün olmadığını iddia eden Elif Ata, “Orta kapının orada ateş topu oluştu. 80 yaşındaki annem içeride kaldı. Gözümüzün önünde yandı. Kardeşimi de zor kurtardık” dedi. Olayı görüntüleyen Behlül Olcay da “Keşke yardım edebilseydik. Ama ateşin yanına yaklaşılamıyordu” dedi.