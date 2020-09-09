Yolcu kapasitesi yarı yarıya düştü

Bilim Kurulu’nun tavsiye kararıyla İçişleri Bakanlığı’nın 81 kent valiliğine gönderdiği genelge kapsamında il pandemi kurulları toplu ulaşımda yeni kararlarını açıkladı. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yolcu kapasitesini yarıya düşürerek şu kararları aldı:

AYAKTA YOLCU YASAK



• Minibüs ile otobüslerde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

• Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.), oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek.

METROBÜSTE ÜÇTE BİRİ



• Metrobüslerde oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu alınacak.

• Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak.

• Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmayacak, ısrarla biniş olması halinde ise polis çağrılacak.

• Araçlara ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha ve tabelalar herkesin görebileceği şekilde asılacak.

Öte yandan İBB, toplu taşıma araçlarının pik saatlerinde tam kapasite çalışacağını açıkladı.

21 KİŞİ AYAKTA!



Minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı, ekipler erken saatlerde denetime başladı. Esenyurt’ta dün sabah yapılan minibüs denetiminde, 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 33 kişi çıktı. Ayakta giden 21 yolcu araçtan indirilirken, minibüs şoförüne 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

METROBÜSÜN İÇİ DE DOLU DIŞI DA!



İstanbul’da dün sabah otobüs, tramvay ve metrobüs yine yoğundu. Ayakta yolculuk yapanlar, bulaş endişesi yaşadı, sefer sayılarının artırılmasını istedi.

Cevizlibağ’da otobüsten inen Nur Çiçek kalabalığa isyan etti: “Şu otobüsün haline bakar mısınız? Önlem almak istiyorsanız önce sefer sayılarını yükseltin.”

BAŞKENT’E DÜZENLEME



Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi. Diğer araçlarda ayakta yolcu yasaklandı, çapraz oturma düzeni şartı getirildi.

MASKE TAKMAMAYA DİRENİYORLAR!



Salgın tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 81 kente ev haricinde maske takma zorunluluğu getirdi. Ancak dün başta İstanbul olmak üzere birçok kentte kurallara uyulmadığı gözlendi. Bakanlık denetimlerin bugün de devam edeceğine dair ek bir genelge yayımladı.