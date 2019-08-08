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  3. Yol kontrolünde yakalandı... Valizinden çıkanlar şoke etti

Yol kontrolünde yakalandı... Valizinden çıkanlar şoke etti

Yol kontrolünde yakalandı... Valizinden çıkanlar şoke etti

Bingöl'de, yol kontrolü yapan polis ekiplerinin yolcu minibüsündeki aramasında valizinde 5 kilo 820 gram esrar ele geçirilen E.D., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, Bingöl- Genç yolunda şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Aramada yolculardan E.D.'nin valizinden 5 kilo 820 gram esrar ele geçirildi. Esrara el konulurken gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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