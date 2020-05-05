Yoksul doktoru olarak bilinen Prof. Dr. Murat Dilmener'e gözyaşlarıyla veda

Yoksul doktoru olarak bilinen Prof. Dr. Dilmener, İstanbul Tıp Fakültesi önünde çalışma arkadaşları ve öğrencileri tarafından 1 dakikalık saygı duruşuyla anıldı.

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, “Tıp camiasının, Türk milletinin başı sağ olsun. Gerçekten çok önemli bir hekimini kaybetti. Enfeksiyonlarla mücadelenin hep ön safında yer aldı ama bir enfeksiyona yenik düştü. Hep yoksullara bakardı, kapısı sürekli doluydu” dedi.