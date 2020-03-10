Yoklama kaçağı ne zaman askere gider 2020? İşte yoklama kaçağı sorgulama ekranı

Yoklama kaçağı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Yoklama kaçağı ne zaman askere gider 2020? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Yoklama kaçağı, kanunda yer alan tanıma göre, 'yoklamada bulunmayan ve bulunamadıklarına dair bu kanunda yazılı bir mazeret gösterememiş olanlara deniliyor. oklama, sırasında, askerlik şubesine veya yurtdışı temsilciliklerine gelmemiş ve 26 ncı madde gereğince gelmeme sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı olarak kabul ediliyor. Bu durumda olan erkeklerin ne zaman askere gideceği merak ediliyor. Detaylar haberimizde..

YOKLAMA KAÇAĞI SORGULAMA EKRANI

YOKLAMA KAÇAĞI NE YAPMALI?

Vakti geldiği halde herhangi bir askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini gerçekleştirmeyen vatandaşlar herhangi bir kimlik kontrolü esnasında polis ya da jandarma tarafından tespit edilirse bir tutanak imzalarlar ve 15 gün içerisinde askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini yaptıracaklarını beyan ederler.

Eğer yine belirtilen süre içerisinde yoklama işlemlerini yaptırmazlarsa herhangi bir kimlik kontrolü esnasında GBT kayıtlarında gerekenlerin yapılmadığının tespit edilmesi halinde jandarma ya da polis tarafından kişi askerlik şubesine götürülür ve yoklama işlemleri yapıldıktan sonra serbest bırakılır.

Eğer yoklama kaçağı olduğunuz tespit edildiyse ya da bunu kendiniz öğrendiyseniz en kısa sürede bir askerlik şubesine giderek muayeneden geçmek ve gerekli işlemleri yaptırmak durumundasınız. Askerliğinize mani olacak bir eğitim ya da sağlık durumunuz varsa veya faydalanabileceğiniz herhangi bir tecil uzatma şansınız bulunuyorsa şubeye gittiğiniz zaman bunları kullanmak ve askerlik görevinizi daha sonra yerine getirmek istediğinizi belirtebilirsiniz.

Aksi durumda rutin kimlik kontrollerinden birine denk gelmeniz halinde ilk etapta tutanak imzalamakla, ikinci etapta ise güvenlik görevlileri tarafından zorla şubeye götürülerek muayeneden geçmekle yükümlü olursunuz.

YOKLAMA KAÇAĞI NE ZAMAN ASKERE GİDER 2020?

Asker kaçağı olmak kontrol esnasında kişinin doğrudan askere alınacağı anlamına gelmez. Yoklama kaçakları eğer daha önce yoklamaya gitmelerine yönelik uyarıldılarsa ikinci kontrolde, bu sefer doğrudan şubeye götürülürler ve muayeneden geçerler. Daha sonra serbest bırakılırlar. Yoklama kaçaklarına hangi tarihler arasında askeri birliklerine teslim olmaları gerektiğine yönelik bilgi verilir. Bu süre içerisinde söz konusu birliğe giderek görevlerine başlamaları gerekir.