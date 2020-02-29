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YÖKDİL yarın yapılacak

YÖKDİL yarın yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yarın gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için yarın nöbetçi nüfus müdürlükleri hizmet verecek. Adaylar, sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere ÖSYM'nin internet sayfasından erişebilecek.

(AA)


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