YÖKDİL sonuçları açıklandı

YÖKDİL sınav sonuçları için ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

"03 Kasım 2019 tarihinde 4 farklı dilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2019-YÖKDİL) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Kasım 2019 tarihinde saat 11.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

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