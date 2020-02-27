YÖKDİL 2020 ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sınav yerleri 20 Şubat’ta belli olmuştu. ÖSYM’nin resmi internet sayfasında yer alan habere göre sınav tarihi de açıklandı. Binlerce adayın merakla beklediği YÖKDİL sınavında aldığınız puanın geçerlilik süresi 5 yıl olacak. Peki, YÖKDİL ne zaman ve saat kaçta gerçekleştirilecek? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÖKDİL GİRİŞ BELGESİ NEREDEN İNDİRİLİR?

1 Mart 2020 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden 20 Şubat 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YÖKDİL TARİHLERİ 2020

YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020, saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar YÖKDİL sonuçlarına 26.03.2020 tarihinde ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

YÖKDİL HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Sınav, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla; İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılacaktır.