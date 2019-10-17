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Kız öğrenciye taciz iddiasında karar verildi

Kız öğrenciye taciz iddiasında karar verildi

YÖK, kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesindeki öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi.

Edinilen bilgiye göre, YÖK, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ndeki (MAKÜ) cinsel taciz girişimi iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması sürecini hızlı bir şekilde işletip, bu girişimde bulunduğu iddia edilen öğretim görevlisinin savunmasını aldı. Bugün gerçekleştirilen, YÖK Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında da MAKÜ'den gönderilen dosyanın da içerisinde yer aldığı farklı üniversitelerden toplam 14 taciz iddiası görüşüldü. Görüşmede, MAKÜ'deki öğretim görevlisinin öğrencilere cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin dosya incelenerek, sözlü savunması alındı.

Kurul toplantıda, üniversitenin 'kamu görevinden çıkarma' teklifini uygun bularak, öğretim görevlisinin kamu görevinden çıkartılmasına karar verdi.

(DHA)

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