Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yok böyle canilik! Köpeklere yakalatıp öldürdüler
24 Mayıs 2020 Pazar 17:30 | Son Güncelleme:

Yok böyle canilik! Köpeklere yakalatıp öldürdüler

Yok böyle canilik! Köpeklere yakalatıp öldürdüler

Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlana kimliği belirsiz 4 kişi, 2 köpeği saldırttı. Ardından da kanlar içinde kalan sırtlanı av tüfeği ile vurup öldürdü. Ölü sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 4 kişiyi yakalamak için jandarma araştırma başlattı.

Dandırmaz köyü kırsalında dün gece kimlikleri belirsiz 4 kişi, kırsal alanda gördükleri nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana yanlarındaki 2 köpeği saldırttı. Kanlar içinde kalan sırtlanı, daha sonra da av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Bununla da yetinmeyip öldürdükleri sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği vahşetin ardından jandarma ekipleri, 4 kişinin kimliklerini belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.

(DHA)


Trump'ın önerdiği ilaç fiyasko çıktı... Ölüm oranları arttı!
Film gibi olay: Ekmek almak için evden çıktı, başına gelmeyen kalmadı
Yok böyle canilik! Köpeklere yakalatıp öldürdüler
O görüntüleri sosyal medyada paylaşmışlardı! 'Tutkunlar çetesi' çökertildi
Meclis Başkanı Şentop'tan eleştirilere yanıt... ‘Tuhaf karşılıyorum‘
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ünlüler'den Ramazan Bayramı paylaşımları: Bu bayram evdeyiz, sağlığımız yerindeyse daha ne isteriz!

Şanlıurfa'da tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor