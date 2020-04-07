Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7701
  • 7,3563
  • 361.06
  • 93839.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. YÖK Başkanı Saraç'tan öğretmen adaylarını rahatlatacak açıklama

YÖK Başkanı Saraç'tan öğretmen adaylarını rahatlatacak açıklama

YÖK Başkanı Saraç'tan öğretmen adaylarını rahatlatacak açıklama

Son Dakika Haberleri.. YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç yaptığı son dakika açıklamasında, "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" dedi.


Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Derslerini takip edemeyen öğrencilere kaymakamlıktan televizyon hediye edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ankara semalarındaki martılar başkentlileri şaşırttı

Bilim insanları corona virüsün zayıf noktasını buldu