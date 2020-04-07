YÖK Başkanı Saraç'tan öğretmen adaylarını rahatlatacak açıklama

Son Dakika Haberleri.. YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç yaptığı son dakika açıklamasında, "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı' ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun" dedi.