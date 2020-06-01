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  3. YÖK Başkanı Saraç fakülte dekanlarıyla görüştü
01 Haziran 2020 Pazartesi 14:04 | Son Güncelleme:

YÖK Başkanı Saraç fakülte dekanlarıyla görüştü

YÖK Başkanı Saraç fakülte dekanlarıyla görüştü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, diş hekimliği fakültelerinin dekanlarıyla video konferans yoluyla görüştü.

Twitter'dan söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Saraç, "Dekanlarımızla özellikle salgın sürecinde yüksek öğretimin meselelerini müzakere ettiğimiz, faydalı bir toplantı oldu. Değerli dekanlarımıza bu süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.


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