YÖK Başkanı Saraç fakülte dekanlarıyla görüştü

Twitter'dan söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Saraç, "Dekanlarımızla özellikle salgın sürecinde yüksek öğretimin meselelerini müzakere ettiğimiz, faydalı bir toplantı oldu. Değerli dekanlarımıza bu süreçteki gayretlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.