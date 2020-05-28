28 Mayıs 2020 Perşembe 22:44 | Son Güncelleme:
YKS sınavına girecek öğrenciler dikkat! Nüfus Müdürlükleri o tarihte açık olacak
Son Dakika Haberleri.. YKS'ye girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.
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YKS'ye Girecek Öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 30 Mayıs Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru#yks2020 pic.twitter.com/QxPzCjDR6k— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) May 28, 2020