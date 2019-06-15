YKS nasıldı? İşte YKS sınav yorumları! Türkçe ve matematik soruları zor mu kolay mıydı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamlandığını bildirdi.Aygün, bugün KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde, 8 bin 35 binada, 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sınava 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğunu hatırlattı. 135 dakika süren sınavda 371 bin 522 kişinin görev aldığını aktaran Aygün, şu değerlendirmede bulundu:



"YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve kıymetli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."



ÖSYM Başkanı Aygün, yarın YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) saat 10.15'te, Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ise 15.45'te uygulanacağına işaret ederek, adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

YKS SINAV YORUMLARI!

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.Sınava girenler sorulara zaman yetmediğini aktardı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.Toplam 135 dakikalık sınavın ardından çıkan öğrenciler, okul önünde bekleyen ailelerine sınav ile ilgili bilgi verdi.

Merkez 100. Yıl İlk ve Ortaokulunda sınava giren öğrencilerden Yusuf Moiz, matematiğe zaman yetmediğini belirterek, "Sınav çok zordu. Türkçe çok kafa yordu matematiğe de Türkçe'den dolayı zaman yetmedi zaten. Baraj altı kaldık yani" dedi. Sınava girenlerden Sabit Bozoba ise "Genel anlamda normal geçti sınav. Türkçe biraz kafa karıştırdı. Matematik yine kafa yordu. Genel olarak iyi geçti inşallah istediğimiz yerlere gidebiliriz" şeklinde konuştu.



SOSYAL MEDYADA YAPILAN YKS SINAV YORUMLARI!

Buraya YKS adaylarını çizelim ..Sorular nasildi bana türkçe cok kolay geldi

Bu sefer neden bu kadar kolay sordunuz ?

Gerçekten bu soru vardı dimi hayal değil bu kadar kolay olamaz kesin yanlış yaptım diyen kaç kişiyiz

YKS kolay zaten önemli olan diğerini yapabilmek

YKS o kadar kolay ve basittin ki tek hatırladığım ' !.. ' bu.

YKS sadece bana mı kolay geldi

Sınavdaki ağaç sorusunu görünce harbi soru bu kadar kolay mı yoksa ben mi malım diye düşünmedim değil

YKS nasil gecti arkadaslar kolay mi zor mu ona gore arkadaslarima nasil gecti diye mesaj aticam bana saldirmalarini istemiyorum

Hayattaki bütün sınavlar yks kadar kolay olsa!