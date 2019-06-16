YKS heyecanı! Kimi kimliğini unuttu, kimi ise geç kaldı

ANKARA'DA YKS HEYECANI

?Başkent'te adaylar, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylar, üzerleri arandıktan sonra salonlara alındı. Üzerlerinde madeni para veya, kağıt, peçete, anahtar gibi eşyalar bulunan adaylar, bunları kendileriyle birlikte gelen yakınlarına veya çevredeki iş yerlerine emanet olarak bıraktıktan sonra kimlikleri ve ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgeleri ile birlikte sınav salonuna alındı. Adayların saçlarındaki toka ve kulaklarında küpe de içeriye alınmadı. Çocukları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti.

Bir yıl boyunca sınava hazırlanan adaylar ve onlara destek olan aileleri, heyecanlı olduklarını söyledi.

YKS'nın 3'üncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak. Bu sınav da 120 dakika sürecek.

ÜNİVERSİTE SINAVI ÖNCESİ STADYUMDAKİ GENEL KURUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİ TEDİRGİN ETTİ

Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Sınav yerlerinden biri de Kadıköy'deki İstanbul Anadolu Lisesi'ydi. Lisenin yanında bulunan Ülker Stadyumu'ndaki Genel Kurul'dan yüksek ses geleceğinden tedirgin olan öğrencileri ve velileri rahatlatan anons okul müdüründen geldi. Okul müdürü gerekli önlemlerin alındığını, ses desibel ölçümlerinin yapıldığını belirtti. Şişli'de de geç kalan bir öğrenci sınava alınmadı.

Üniversite adayları, detaylı arandıktan sonra sınıflara alındı. 180 dakika sürecek olan öğrenciler içerde ter döktü, aileler de dışarda heyecanla bekledi, bazı öğrenci velileri de çocukları için dua etti.

Sınav esnasında okulun yanında bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul ve Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, öğrenci ve ailelerini tedirgin etti. Sınava girecek öğrencileri ve ailelerini rahatlatan anons okul müdüründen geldi. Okul müdürü gerekli önlemlerin alındığını, ses desibel ölçümlerinin yapıldığını belirtti. Bir öğrenci velisi, "Uzun yıllardır çalışıyor çocuklar üniversitede güzel bir yere girebilmek için. Fenerbahçe'nin kongresi olduğunu duyduk. Biz de veliler olarak çok endişelendik. Yönetimden bir beyefendi geldi, sınav esnasında sessiz olacaklarını söyledi. Bizi biraz rahatlattı. Umarım sonuna kadar sözlerinde dururlar. Şu anda bir gürültü yok. Bekliyoruz kapının önünde" dedi.

GEÇ KALDI; SINAVA GİREMEDİ

Öte yandan Şişli'de bulunan Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde de öğrenciler aramalardan geçtikten sınra sınav salonlarına alındı. Bazı aileler de çocuklar için dua etti, sınava geç kalan bir öğrenci ise sınava giremedi.

KİMLİĞİNİ UNUTTUĞU İÇİN SINAVA GİREMEYEN ÖĞRENCİYE ANNE AZARI

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) bir erkek öğrenci kimliğini unuttuğu için alınmadı. Sınav öncesi İzmir'de bulunan Atatürk Lisesi'nde telefonuyla konuşarak oğlunu azarlayan anne, "Aferin oğlum bir senen gitti. Televizyonda geç kaldıkları için millete gülüyorduk, şimdi biz gülünç duruma düştük" dedi.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, ülke genelinde saat 10.15'te başladı. Uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, sevdikleriyle kucaklaşarak, kimlik, sınava giriş belgeleri ve ambalajsız pet şişeleri ile merkezlere alındı, yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını alabilmek için sınava başladı.

İzmir'de bulunan Atatürk Lisesi'nin okul bahçesinde ise bir anne, telefonda konuştuğu oğlunu kimliğini unutarak sınava giremediği için azarladı. Oğlu ile telefonda konuşan anne, "Alo? Aferin oğlum ya bir senen gitti. Teşekkür ederim, çok duyarlısın. Giremeyeceksin sınava. Allah cezanı vermesin. Kimliğini nasıl unutursun? Televizyonlarda millete gülüyorduk geç kalıyorlar diye, şimdi sen kimliğini unutuyorsun, biz gülünç duruma düştük" dedi.

'BÜTÜN YIL TV AÇMADIK'

Okul bahçesinde sınava giren kızını bekleyen Biçtem Öztürk, "Ben kızımdan daha çok heyecanlıyım aslında, ama onu telaşlandırmamak için belli etmemeye çalışıyorum. Şimdi saatler nasıl geçecek bilmiyorum. Benim kızım mühendislik kazanmak istiyor. Umarım tüm çocuklar emeğinin karşılığını alır. Bütün bir senemiz çok zor ve stresli geçti, eve komşu almadık, misafir almadık, televizyon açmadık. Sadece onun için değil, tüm ailemiz için zor bir yıl oldu" diye konuştu.

Sınava giren kızını bekleyen Saadet Yalçın ise, "Heyecanla bekliyorum. Bugün erkenden kalktık, kızım kahvaltı bile yapmadı, çok az yemek yiyebildi. Heyecanlanınca yemek yiyemiyor. Uçak mühendisliğini kazanmak istiyor. Biz de onlara destek olmak için yanlarındayız, tüm çocuklarımız için hayırlısı olsun" diye konuştu.

Bina önünde sınava giren oğlunu bekleyen Figen Allı da, "Benim oğlum ikinci kez sınava giriyor. Bu yıl dershaneye gitti, test çözdü. Dünkü sınavı çok güzel geçmiş. Umarım bugünkü de öyle olacak" şeklinde konuştu.

ENGELLİ ÖĞRENCİ, JANDARMA YARDIMIYLA OKUL BİNASINA GİRDİ

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü yapıldı. Sınava tekerlekli sandalyeyle gelen engelli aday, jandarmanın yardımıyla okul binasına girdi.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), ilçedeki 11 okulda, 3 bin 900 adayın katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Fevzipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne sınava girmek için tekerlekli sandalyeyle gelen engelli Erkan Bal, sınav binaya ve salona jandarmanın yardımıyla girdi. Jandarma yardımı dolayısıyla teşekkür eden Bal, hedefinin sınavı kazanmak ve bilgisayar mühendisliği okumak olduğunu söyledi. Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)

GEÇ KALANLAR, CEZAEVİ NAKİL ARACI VE POLİS OTOSUYLA YKS'YE YETİŞTİRİLDİ

Karabük'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan bazı adaylar, okullara koşarak, geldi. Geciken 2 öğrenci, cezaevi nakil aracıyla 3 öğrenci de polis aracıyla sınava yetiştirildi.

Karabük Üniversitesi'nde YKS'ye girecek adaylar, kampüs girişinde durdurularak, kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar, üzerleri arandıktan sonra kampüse alındı. Sınava dakikalar kala gelen bazı öğrenciler, koşarak, geldikten sonra kampüs girişinde bekleyen özel güvenlik personeline ait araçla ve belediyenin midibüsleriyle YKS'ye yetiştirilmeye çalışıldı. Mahkum aracı da kampüse girişte 2 öğrenci tarafından durduruldu. Öğrenciler, daha sonra cezaevi nakil aracıyla sınava yetişmeye çalıştı. Polis memuru da bir öğrenciyi ekip otosuyla sınava yetiştirmeye çalışırken, koşan 2 öğrenciyi görüp, geri döndükten sonra araca alarak, sınava yetiştirmeye çalıştı.

VAN'DA YKS HEYECANI

Van'da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı. Dün yapılan YKS birinci oturumu Temel Yeterliik Sınavı'na (TYT) 41 bin 307, bugün sabah yapılan YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına ise 33 bin 322 öğrenci katıldı.

Ölçme, Seç ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Van'da dün yapılan YKS birinci oturumu TYT'ye 136 sınav merkezi , 5 cezaevinde 41 bin 307 öğrenci katıldı.

Bugün sabah yapılan YSK ikinci oturumu Alan Yeterlilik (AYT) sınavına ise 109 sınav merkezi ve 5 cezaevinde 33 bin 322 öğrenci sınava girdi.

Öğleden sonra yapılacak olan YKS 3. oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına ise 13 sınav merkezi ve 5 cezaevinde 1703 öğrenci katılacak.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne aieleleriyle gelen öğrenciler, sınav öncesi üst araması yapılıp, sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra içeri alındı. Öğrenciler, içerde ter dökerken, aileleri de okulların önünde heyecanla onların sınavdan çıkmasını bekledi.

ÖSYM Van İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Temur, Van'da iki günde 3 oturum halinde 258 sınav merkezi ve 5 cezaevinde YKS sınavlarına toplam 76 bin 332 öğrencinin sınava gireceğini söyledi.

SİVAS'TA, YKS'NİN İKİNCİ OTURUMU HEYECANI

Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci bölümü olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapıldı.

Kentte adaylar, AYT'ye girmek için sabah erken saatlerde sınav merkezlerine gitmek üzere yola çıktı. Sınava girecek adaylar ile ailelerinin heyecanlı olduğu görüldü. Üniversite adayları, sınavın yapılacağı salonlara güvenlik aramasından geçirilerek, alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, soruları yanıtlamak için ter dökerken, aileleri ise dışarıda dua etti. '15 dakika' kuralı gereği bazı adaylar, geç kaldıkları gerekçesiyle sınav salonlarına alınmadı. Bazıları ise kapıların kapanmasına dakikalar kala salonlara girebildi.

(DHA)