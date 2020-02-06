YKS başvuruları 2020 ÖSYM AİS giriş ekranı: YKS, TYT, AYT başvuruları ne zaman yapılacak?

YKS başvuruları 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. YKS, TYT, AYT başvuruları ne zaman yapılacak? Üniversite sınavına girmek isteyen adaylar heyecanla ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyorlar. Sınav oturumları bu yıl 20 Haziran ve 21 Haziran’da gerçekleştirilecek. ÖSYM işlemlerin bugün başlayacağını ve 3 Mart tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. YKS başvuru işlemleri ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

YKS BAŞVURU TARİHLEİR NE ZAMAN?

YKS başvuruları 6 Şubat ve 3 Mart tarihleri aralığında yapılacak.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2020-YKS’ye bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM’nin internet sayfasında “ADAY İŞLEMLERİ” alanındaki açıklamalar doğrultusunda başvuru işlemlerini yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 3 Mart 2020 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir.

Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi, sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

Başvuru Merkezleri, aday başvurularını resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde alacaklardır.

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.

Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş 2020-YKS Aday Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin aslı da geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları (T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.),

Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar İçin;

1) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporunun bir örneği

2) Engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan dilekçe

3) Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

(Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler, başvuru merkezine teslim edilmeyecek, aday tarafından başvuru süresi içinde doğrudan ÖSYM’ye gönderilecektir.),

Başvuru merkezlerinde eğitim bilgilerini değiştirebilir durumda olan adaylar için eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir örneği