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10 Aralık 2020 Perşembe 09:07 | Son Güncelleme:

Yine eski sevgili vahşeti: Çağla Çiçekçi yaşam savaşı veriyor

Yine eski sevgili vahşeti: Çağla Çiçekçi yaşam savaşı veriyor
DHA

Evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. tarafından bıçaklanan Çağla Çiçekçi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. tarafından bıçaklanan Çağla Çiçekçi kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

DHA'nın haberine göre Çağla Çiçekçi ile evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçi’yi bıçakla yaraladı. Çiçekçi kanlar içerisinde yere yığıldı.

OLAYDAN 2 SAAT ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Ev arkadaşının haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Çiçekçi’yi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Vücudunda 10 bıçak yarası olan Çağla Çiçekçi ameliyata alındı. Çiçekçi'nin olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı görüldü. Kaçan Ufuk Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.

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