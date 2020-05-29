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  3. Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasının kaçak yapıları yarın yıkılıyor
29 Mayıs 2020 Cuma 16:41 | Son Güncelleme:

Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasının kaçak yapıları yarın yıkılıyor

Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasının kaçak yapıları yarın yıkılıyor

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki villasının kaçak yapıları yarın yıkılıyor. Edinilen bilgiye göre, önce Özdil'in kaçak yapılarda bulunan eşyalarını tahliye etmesine izin verilecek, ardından yıkım işlemi gerçekleştirilecek.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum Bitez’deki 142 metrekare ruhsatlı villasının 310 metrekareye çıkarılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Özdil’in villasının kaçak yapılarının 30 Mayıs Cumartesi günü yıkılacağı öğrenildi.

Bodrum Belediyesinden edinilen bilgiye göre, önce kaçak yapılarda bulunan eşyaların tahliyesine izin verileceği, arından da yıkım işleminin gerçekleştirileceği bildirildi.

2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenen kaçak yapıların ticari alanda kaldığının bildirilmediği anlaşılmıştı. Villadaki usulsüzlüklerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Muğla İl Çevre Müdürlüğü, villanın yapı kayıt belgesini iptal etmişti.

Bodrum Belediyesine bağlı ekiplerin villada yaptıkları incelemenin ardından ise mühürleme işlemi gerçekleştirilmişti.


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