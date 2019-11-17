Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney: 'Darbe yönetimi, firara göz yumdu'

Türk sinemasında önemli bir yeri olan aktörlerden Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney, Yılmaz Güney’in hapishaneden firar etmesiyle ilgili olarak “Darbe yönetimi buna göz yumdu.” iddiasında bulundu.

Sabah Pazar’a konuşan Fatoş Güney, “Yılmaz’ın 1981’de yurt dışına firarına darbe yönetimi tarafından göz yumulduğu inancındayım. Çünkü Yılmaz cezaevinde kanser olmuştu. Darbeciler, Yılmaz’ın Türkiye’de cezaevinde ölmesini istemedi ve kaçmasına göz yumdu.” sözlerini kullandı.

“SENARYOSUNU CEZAEVİNDE YAZDI, 10 ÖDÜL ALDI”

İkinci Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali kapsamında Yılmaz Güney’in Sürü adlı filminin gösterimi yapıldı. Söz konusu film gösterimine katılan Fatoş Güney, Yılmaz Güney’in Sürü’nün senaryosunu yazdığı döneme ilişkin şunları kaydetti:

“Yılmaz, Sürü’nün senaryosunu cezaevindeyken üç buçuk ayda yazdı. Yazmadan önce buraya çalışma arkadaşlarını araştırma yapmak üzere fotoğraf makineleri ve kayıt cihazları ile gönderdi. Bu tür filmleri yazmaya başlamadan önce bir sosyolog gibi çalışırdı. Buraya gelen arkadaşları, göçerleri ve hayvancılıkla uğraşan insanları dinlediler. Daha sonra ulaştıkları bilgileri Yılmaz’a götürdüler. Yılmaz da 70 kişilik koğuşta senaryoyu yazdı ve Sürü filmi yurt dışında 10 ödül aldı.”

“GÜNEY’İN SANAT HAYATI FİLM OLACAK”

Yılmaz Güney’in hayatının tamamının üç sinema filmine sığmayacağını söyleyen Fatoş Güney, “Ama ben, benimle tanıştığı dönemden sonraki sanat hayatını konu alan bir film projesi düşünüyorum. Bunun için görüşmeler yaptım.” diye konuştu.