21 Ekim 2020 Çarşamba 23:50 | Son Güncelleme:
'Yılmadan eyleme devam'
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan kızı için eylem yapan Maide T. “Yılmadan, usanmadan kızım için eylemimi sürdürmeye devam edeceğim. Terör örgütü yanlılarını sevindirmeyeceğim” dedi.
Maide T, “Burada eylem yaparak en üst Alman yetkililerin terör örgütü PKK konusuna eğilmelerini istiyorum. PKK Almanya’da tertemiz gençleri kandırarak kendi saflarına çekiyor. Buna Almanya’nın müdahale etmesi gerekiyor. Çocuklar reşit olsa da Almanya’nın bu konuya ilgi göstermesi gerekiyor” diye konuştu.