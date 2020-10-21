'Yılmadan eyleme devam'

Maide T, “Burada eylem yaparak en üst Alman yetkililerin terör örgütü PKK konusuna eğilmelerini istiyorum. PKK Almanya’da tertemiz gençleri kandırarak kendi saflarına çekiyor. Buna Almanya’nın müdahale etmesi gerekiyor. Çocuklar reşit olsa da Almanya’nın bu konuya ilgi göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

