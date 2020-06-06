Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Yıllar önce yaptığı hatadan ders aldı! İmamı harekete geçiren olay
06 Haziran 2020 Cumartesi 12:37 | Son Güncelleme:

Yıllar önce yaptığı hatadan ders aldı! İmamı harekete geçiren olay

Yıllar önce yaptığı hatadan ders aldı! İmamı harekete geçiren olay

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, oluklu kertenkelelerin vatandaşlar tarafından yılan zannedilerek öldürülmesi üzerine İmam Fatih Yılmaz, hazırladığı bilgilendirici broşürleri kahvehanelere astı.

Karacabey ilçesine bağlı Çeşnigir Mahallesi’ndeki Çeşnigir Camii’nde görevli İmam Fatih Yılmaz, aynı zamanda doğa fotoğrafları çekiyor. Oluklu kertenkelelerin zehirli yılan sanılarak öldürülmesi üzerine harekete geçen Yılmaz, hazırladığı broşürleri, kahvehanelere astı. Böylelikle çiftçilerin ve mahallelinin oluklu kertenkeleyi, kolay ayırt edebilmelerini amaçlıyor.

YILLAR ÖNCE ÖLDÜRMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYOR

Yıllar önce kendisinin de yanlışlıkla oluklu kertenkele öldürdüğünü bu nedenle de üzgün olduğunu anlatan Yılmaz, “Aslında doğada hiçbir canlıyı öldürmememiz gerekiyor. Maalesef bahçemde karşıma çıktığında ben de bu hatayı yapmıştım yıllar önce. Ama hem hatamı telafi etmek hem de insanları bu yanlıştan alıkoymak için böyle bir çalışma hazırladım. İnsanların tepkileri mutluluk verici, yardımcı oluyorlar. Kahvehanelerde bu konuya dikkat çekiyoruz” dedi.

(DHA)

Libya'da sıcak gelişme! Zafer Yolları harekatı başlatıldı
Dolaştığı sırada rastladı! Artvin'de ürküten görüntü
Türkiye'den Libya'da barış açıklaması: En büyük engel Hafter ve Mısır
Yıllar önce yaptığı hatadan ders aldı! İmamı harekete geçiren olay
Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk piyango
AK Parti Grup Başkanvekili Muş'dan CHP'ye sert tepki: Gerekli tepkiyi koyarız!

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'dan CHP'ye sert tepki: Gerekli tepkiyi koyarız!

Filizlenen sarımsağı sakın atmayın!

Filizlenen sarımsağı sakın atmayın!

Kocaeli'ndeki hayvanat bahçesi kapılarını yeniden ziyarete açt&#x

Kocaeli'ndeki hayvanat bahçesi kapılarını yeniden ziyarete açtı

Değeri 2 milyon TL! Hepsi ele geçirildi

Değeri 2 milyon TL! Hepsi ele geçirildi