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  3. Yılın son teslimatı! SSB duyurdu: 56. ATAK helikopteri TSK'ya teslim edildi

Yılın son teslimatı! SSB duyurdu: 56. ATAK helikopteri TSK'ya teslim edildi

Yılın son teslimatı! SSB duyurdu: 56. ATAK helikopteri TSK'ya teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 56. ATAK helikopterinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 56. ATAK helikopterinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu.

2019'un son teslimatının gerçekleştirildiğinin belirtildiği paylaşımda "T129 ATAK Helikopterimizin 56.'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi." ifadelerini kullanıldı.

SSB'nin paylaşımında ATAK helikopterinin özelliklerinin yer aldığı görsele yer verildi.

Atak helikopterinin lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla  gerçekleştirilmişti.


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