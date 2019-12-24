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Yılın son kabine toplantısı bugün

Yılın son kabine toplantısı bugün

Yılın son Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün yapılacak. Gündemde Libya ile varılan mutabakat, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomi olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, yılın son kabine toplantısına ev sahipliği yapacak. İdlib'de yaşanan son gelişmeler, olası göç konusu kabinenin gündeminde olacak.

Suriye'de ile ilgili ABD ve Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde sahadaki son durum değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sunum yapması bekleniyor.

Kabine toplantısında ayrıca Libya ile atılan adımlar da ele alınacak. Deniz yetki alanları ile askeri ve güvenlik işbirliği anlaşmalarının ardından son durum değerlendirilecek. Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler masanın üzerindeki bir diğer başlık olacak.

Kabine toplantısında yurt içinde devam eden terör operasyonları da görüşülecek.

"Kıran operasyonlarına" ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bilgi vermesi bekleniyor.

Kabine toplantısının bir başka gündemi de ekonomi olacak. 

2019 yılının genel bir değerlendirmesi yapılacak 2020 yılına yönelik hedefler gözden geçirilecek.

(TRT Haber)


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